Utica NY : Načelnik se hvali službama za čišćenje a grad paralisan dva dana

Odavno se ne pamti niti je u istoriji grada Utica NY u državi New York u zadnjih decenija zabilježena ovolika količina snijega, koja se sručila u već poznatoj oluji ‘Stella’. I to na izmaku zime.

Koja je ovaj grad kao i nekoliko sjevernoameričkih država puna dva dana (14 i 15. marta 2017) držala u potpunoj neizvjesnosti i izolaciji. Samo u državi New Jersey je oko 100.000 domaćinstava ostalo bez struje, o smrzavanjima i zametenosti osoba i vozila još se čekaju statistički podaci.

Utica NY je proglasila vanredno stanje i prije oluje koja je doduše najavljivana, međutim više od muke i posljedica koje je oluja donijela, grad Utica NY će zapamtiti svoga načelnika (Michael R. Palmieri) i njegovu proklamaciju.

Kao neviđeni dokument bezobrazluka, ignorantnosti i samovolje načelnika.

Naime, iako smo svi mi koji živimo u ovom gradu svjedoci da su gradske službe načisto bile nevidljive i neprisutne na terenu, iako osim nekoliko glavnih ulica ništa drugo nije u gradu čišćeno, ovaj bahati načelnik je svojom proklamacijom pretvorio u klasičan američki politički mit pobjede.

Proklamacija je javno postavljena na facebook Policije Utica NY i tamo se naš načelnik oglasio sa zahtjevom da se sva vozila uklone sa ulica jer da će dobiti ticket (kaznu), a zatim je ‘raspalio’ sa lažima od kojih se povraća. Službe su po njemu bile odmah na terenu, radilo se punom parom, čistilo i pomagalo, vrhunac bezobrazluka načelnika je uputa da se pomogne svakom onom ko se zaglavio vozilom na cesti, ‘kao što je on uradio, gurajući jedno vozilo sa namjerom da pomogne susjedu’. Jer se nije moglo od snijega i čišćenja izaći iz kuće a kamoli na cestu koju niko nije dva dana počistio.

Bruka od načelnika.

Danas dok pišem ovaj tekst, u mojoj ulici (Conkling Ave) još načelnikove službe nisu ni prismrdile a oluja traje evo drugi dan, ništa bolja situacija nije ni u drugim ‘sporednim’ ulicama našeg grada. Lično sam ih obišao ‘pješice’. Za načelnika je u cilju uštede na parama bilo važno samo to da očisti glavnu ulicu (Genesee Street) i još par frekventnijih, kao Mohawk, ili Parkway, te put do kuće načelnika, do svoje kuće i drugih opštinskih glavešina, ostalo je sve ostalo na građanima i njihovim rukama. I lopatama ili mašinama.

Kada se plaća opštinska, okružna ili školska taksa (porez) a plaća se itekako, tu nema proklamacija niti kašnjenja, za jedan dan zakašnjenja slijeduju ti penali od kojih se kosa diže na glavi, isto je i za sve drugo, račune za vodu ili struju, međutim svaki put kad Opština treba nešto učiniti za građane, onda se umjesto toga, opštinska administracija izgubi, nema je nigdje. Ko jebe građane. Prošle godine koja je obilovala sa manje snijega ali više leda, pokazala je da nema soli i kemikalija koje se u nju trpaju, da bi kad je došlo ljeto načelnik bez trunke srama pojasnio kako ima ‘višak’ para u budžetu, ostalo od troškova za održavanje.

Dakle, uštedio tip, ali preko naših leđa.

Tako je i sa ovom olujom, kad dođe ljeto, vidjećemo da ima ‘viška’ koji će se potrošiti na neke druge trice i kučine, i niko se neće na to osvrtati.

Inače, Utica NY ‘kuburi’ sa načelnicima već duži period. Prethodnik Palmieri-a načelnik David Roefaro je Opštinu ‘zavio u crno’, ovaj njegov nasljednik će je dokusuriti. Ostaće upamćen po tome što uz pratnju lokalne tv i eskadrona policije ‘kupi’ smeće po cesti, zapravo par kesa i poneku staru gumu, svako malo vremena, tek da se pojavi u novinama i na tv, a od ekonomskih uspjeha jedino otvara pizzerije i kafiće, kao i njegov prethodnik Roefaro, za kojim su Bosanci, posebno Bošnjaci (i to sa razlogom) našeg grada načisto pomahnitali.

Jer im je dao crkvu za džamiju, pa parking, pa poslove za neke bh jebivjetre i nikogoviće, čak i svoj servis za umrle po paprenoj cijeni. Ovaj novi je zahvaljujući glasovima Bosanaca također dobio stolicu načelnika, i on je kao i prethodnik, pred izbore viđen u džamijama i džematima, te na kafi sa kriminalcem Šaćirbayem Muhamedom, a poznato je već kao tradicija da ovdje postaneš načelnik sa 1,000 do 2,000 glasova od 60.000 stanovnika, toliko su ljudi oguglali na izbore i glasove. A nas Bosanaca ovdje ima preko 6,000. Dobra a nepismena glasačka potpora.

U džematima je prije nego će osvojit mjesto u američkom Kongresu pojavila se i Republikanka Claudia Tenney te se uslikala sa efendijom Memićem u crkvi konvertovanoj u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC ) kao na pikniku. Da bi čim je dobila glasove izjavila kako podržava odluku Trump-a o zabrani ulaska muslimanima iz sedam arapskih zemalja na čemu Bosanci pizde kao naloženi. A dali joj glasove.

Dakle, ako je i od načelnika Pamieri-a, previše je. Jer je čista laž i bezobrazluk.

Samo u minut nakon objave njegove proklamacije ‘fasovao’ je preko 150 komentara koji su u odnosu na ove opservacije ‘mačji kašalj’, ali to ništa neće promijeniti.

Osim da u slučaju nekakve buduće oluje, zovete načelnika da vas ‘pogura’.

Photo : Jedna od scena oluje Stella, u okviru načelnik Palmieri