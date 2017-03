Srebreničani East Syracuse grade novu džamiju, hadži BajrA Smajić jedan od glavnih donatora

Dugo najavljivani, posebno putem crkve konvertovane u džamiju (Bosian Islamic Association Of Utica NY, INC), Sakibov džemat (predsjednik Sakib Duračak) donatorski skup u susjednom nam gradu Syracuse, u organizaciji Islamsko kulturnog Centra Bošnjaka Syracuse održan je 11. marta ove godine.

Događaju je upriličio pofin broj gostiju i domaćih, sve džematlija do džematlije a Boga mi ukupilo se i pofino para. ‘Sigurnih’ oko 300.000 dolara a ‘usječenih’ još oko 200.000 zelembaća, događaju je nazočio i sjevernoamerički muftija ef. Sabahudin Ćeman.

Dobro, ljudi se sakupili i hoće džamiju, novu pored postojeće, i ništa novo, reklo bi se.

Ali, ima tu svega ponešto.

Ovo džematovanje otpočeto u BiH a prenešeno u dijasporu tek uzima maha, bilo da se kupuju stare i srušene crkve pa prefarbavaju bilo da se kupuju ogromne parcele zemljišta a onda grade nove džamije, u igri brojke i slova samo u državi New York dostigli smo cifru od preko 400 džamija i mesdžida. Gdje god nađeš zgodno drvo, džamiju posadi.

Nema veze što nema muslimana, džamija treba, pa vidjeli smo da je prošle godine i turski predsjednik otvorio novu novcijatu džamiju u državi Maryland, grad Lanham, najveću džamiju u USA u koju je spiskano na stotine miliona dolara a finansirala Turska, iako tamo uopšte nema toliki broj vjernika muslimana, sam gradić broji oko 10.000 stanovnika.

Ali, ‘džamije su naši svjetionici a munare naše rakete’ rekao je Erdogan, i bi džamija.

Naši utički svjetionici broje ravno četiri bh džamije i toliko džemata u prečniku od 3 km, pa iako uglavnom zvrje prazne, gradi se. Para ne fali.

Pola miliona dolara za jedno veče ne bi sakupili inicijatori kakvog sportskog objekta ili nedaj bože fabrike ni u snu, za džamiju se ‘nađe’. To što isti gospodin ef. Ćeman, naš američko-kanadski muftija nedavno izjavi kako nema omladine i djece u džematima i kako fali džematlija u intrevjuu listu ‘Preporod’, ne znači da sa ovom praksom treba stati. Naprotiv, džamije trebaju zbog odbora džemata, zbog love i zbog snažne islamizacije i šerijatizacije koja je preplavila i Ameriku.

Elem, da se vratimo u Syracuse. Ovdje u ovom džematu od oko 200 familija već godinama su tragali i molili vlasti za lokaciju nove džamije, sreća im se ispunila ove godine. U mjestu East Villige kupili su 100 duluma zemlje pored jezera i krenuli u akciju. Ne bi vjerovali, na donatorskoj večeri se ljudi naprosto utrkivali ko će dati 20.000 a ko 10.000 dolara, tako se to radi na našim ‘druženjima’.

Džemat u okviru Islamskog kulturnog Centra Bošnjaka Syracuse je napravio 3D maketu, pozvao goste na večeru i džematska sehara je za jednu noć ukupila blizu pola miliona dolara, od čega će za parcelu biti odmah isplaćeno 300.000, i u džematu su uglavnom džematlije sa područja Srebrenice.

No, ono štoje najvažnije za naše utičke džematlije to je činjenica da je donatorskoj večeri nazočio utički novokomponovani hadžija Bajro Smajić, inače vlasnik svoje privatne džamije o kojoj smo podosta tekstova novinskih kartica već ispisali. Podsjetićemo, riječ je o predsjedniku ‘West Bosnian Islamic Center of Utica’, također INC, poznatijem kao ‘Bajrin džemat’, nanovo izgrađenoj džamiji na parceli hadžije BajrA Smajića (Ovo BajrA ističemo jer Bajru tako zovu Bošnjaci). Ovaj džemat kao i prethodne u našem gradu dugo već potresa saga o svađama i razdoru od samog početka gradnje džamije. Hodža ef. Fadil Felić koji je skupa sa hadži Bajrom prešao iz Sakibovog džemata (crkva konvertovan u džamiju) u novi Bajrin, fasovao je od hadži BajrA prijavu emigracionim vlastima te je kao ‘terorista’ odrobijao ni kriv ni dužan 45 dana u emigracionom zatvoru nakon čega je otišao za Bosnu a na njegovo mjesto BajrA je angažovao hodžicu bez portfelja Kazaferović Refika. Koji se nudio kao djevojka svim džematima i odborima osim Bajri, uz javnu tvrdnju da BajrA nema ‘miliona da ga kupi’, međutim za ček od 400 dolara sedmično efendijica je sada uz BajrA i tamo stoluje. A efendija mahnut.

BajrA je poznat i po tome što je ovu svoju džamiju nakon sukoba sa ef. Felićem čak i zaključao jednog finog dana a još poznatiji je po tome što je od seoskog lole i bekrije dogurao do hadžijske funkcije ekskurzijom u Saudi Arabia-u, do svoje privatne džamije, a prije toga je čak dva puta bio član odbora crkve konvertovane u džamiju, odakle se nakon razlaza sa Sakibom i svađe oko nekih faktura povukao i uz nešto pristalica uza se, oformio i novi džemat i novu džamiju.

I to ne bilo kakvu, nego ‘Krajišku’, ‘autonomašku’, da se konačno zna kako je to Smajić u naručenom intervjuu listu ‘rePrezent’ filozofski pojasnio kao se razdvajau ‘kruške od jabuka’. Htio je reći Autonomaši od Bošnjaka, jer je navodno crkvu načisto preoteo bošnjački odboraški lobi.

E, sad neka meni neko objasni, kakvo je to matematičko računalo u razdvajanju voća i povrća, kad se upravo na ovom donatorskom događaju u Syracuse, BajrA Smajić javlja jednim od glavnih donatora?

Sve zemljane radove bog te malov’o BajrA će odraditi sa svojim mašinama marke ‘bandit’ i ‘cat’ (a ima ih pofino), dok će još jedan construction tip građevinac koji je želio ostati anoniman a koji je kao gost došao uz BajrA odraditi krovne radove. A zgrada je ogromno zaplanirana, ima tu posla. Jer osim zgrade, ovi hoće još i golf i fudbalski teren i svašta ponešto, čak i posebnu salu za žene unutar džamije.

A ovamo, nećemo skupa, ne možemo skupa, oteše nam Bošnjaci džamiju i sve tako i u tom stilu.

Plus, kod kuće, kod BajrA u njegovom džematu sve je stalo, akcije se ne raspisuju odavno, džemat podijeljen, djece u mejtefu ima troje-četvero, ništa se ne radi, stale su čak i janjeće brigade dobro opjevane i opisane, prazna zjapi nova novcijata kuhinja autonomaška, prazna je sala za klanjanje autonomaška i krajiška, sudski epilog ef. Felića kao mač visi nad glavom Bajrinom i njegovim odborašima, i taman kad smo se fino podijelili i muški isvađali, eto nam Bajre sa donacijom pomirenja.

Znam, fino se miriti, fino je graditi naše svjetionike ali kako sad poslije svega ovog, čak i poslije one nekadašnje slike gdje BajrA u crkvi konvertovanoj u džamiju drži knjigu ‘Domavija Srebrenica’ koju je kupio a nikad pročitao jer je krenuo u pravljenje ‘Krajiške džamije’, kako sad da se ja kao eventualni novi džematlija postavim?

Kako da izračunam i utvrdim ko su kruške a ko su jabuke i kako to ‘sve hoda’?

Odprilike ovako : neka nama odbora i džamija, uplatnica i pretplatnica, vazifa i codnih brojeva za kupnju materijala te taksenih olakšica. Za sve ostalo će mo lako. Zbog toga se odrađuju i donacije i prave džamije. Koje, kao i kafane i kafanski biznisi, samo niču, nikad se ne zatvaraju. I samo traže a nikad i nikom ne daju. A narod hoće i voli.

photo : Maketa buduće džamije IKCB Syracuse, facebook Centra