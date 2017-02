BiH : Svi uzimaju milione, niko ne krade umjereno i onako ljudski

Kad je onomad umro bh premijer Ahmet Hadžipašić (jula 2008.) pa kad su vijesti pronijele bh milionsku muku nakon ostavinske rasprave iza ovog funkcionera, u BiH je prestala da važi poznata svjetska ‘Forbes’ lista najbogatijih na Svijetu. Hoću reći više smo počeli vjerovati našim listama. Pomenuti Hadžipašić je tada u sudskim spisima ostavio imovinu vrijednu preko 36 miliona KMa zaostavštine što je novinare začudilo pa su o toj temi raspredali danima, tim prije što je prije ulaska u politiku čovjek bio kao i svi političari puki siromah.

Znam, nije fino o mrtvima tako i nije mi namjera baviti se umrlim premijerom pored toliko živih a pofino bogatih i premijera i svih drugih fela u vlasti, Hadžipašićeva ostavinska rasprava je pokazala kako se u Bosni najlakše postane milionerom. Od kada se i kod nas kao u ostatku svijeta počinju praviti liste milionera.

U politici, dakako, kao jednom od naših bh poratnih čuda nad čudima je spas, dok umjesto svjetskog lista za finansije ‘Forbes’, trebate samo pratiti izvještaje FBiH Tužilaštva i Policije. Famozne imovinske kartone političara zanemarite, to su kopije bezvrijednih papira tetaka, bračnih drugova i ostalih njihovih rođaka.

A izvještaji o našim milionerima iz Tužilaštva i bezbjednosnih agencija kažu da niko ne ‘radi’ na sitno, svi drapaju samo na milione. Vjeruje se da u BiH više nije nimalo smiješan ni onaj vic o Fati ‘marku po marku, nakupi se’, kad ona objašnjava mužu Sulji odakle joj lova, dok objašnjava švaleraciju, bolje je prepričavati onaj drugi koji kaže : ‘ha, jebeš milion, šta ti je danas milion, ništa !’

Dakle ovako. U Bosni živi oko 4 miliona živih bića ‘insana’ a zvaničnih milionera koji imaju imovine u vrijednosti od najmanje 30 miliona KMa ima 89. Tako računa ‘Forbes’, međutim, pusti zapadne bogataške novine, šta one znaju. Taj broj je kod nas daleko veći i jači, smio bih se kladiti u svoju glavu.

To se uvijek pokaže tačnim tek kad dođe Tužitelj ili SIPA da te stave na listu, prije toga živiš i umreš u ubjeđenju da je neko fin i pošten siromah a ono fin i pošten milioner.

I sto tako, ne priznajem ni bh statistiku, pa ni jednu drugu o tim stvarima, jer po njoj bh milionera ima oko 600. Zato jer ova statistika govori o prosjeku : dijeli svu štednju na broj građana, a to ‘ne pije vode’. Ili bolje, dijeli kao u vicu o grahu sa mesom. Ja jedem grah a ti meso, u prosjeku jedemo odlično.

I najzad, ko da je neko čudo što se u bogatim sredinama i zemljama postane bogatašem, veće je čudo kad u siromašnoj zemlji kakva je FBiH zaradiš milion ‘k’o od šale. Zato je ‘naša’ lista milionera preciznija. Dobro, ima i tu plus-minus odstupanja pa sijevne i po neki milijarder, ali Tužilaštvo i SIPA se nakon par godina koriguju i opet dođemo do milionera.

Eno, kad su ono hapsili pa puštali (kao kod ribolovnog sporta) onog Čauševića, Kemala direktora Porezne Uprave, bilo je riječi o nekoliko milijardi, nakon tri godine lova se istopila i Čaušević nije više milijarder, sad je ‘samo’ milioner. Osiromašio. Sad ga tuže za manje od dva miliona, ali je ostao milioner.

Isto je bilo i sa Draganom Čovićem, članom bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’. On je prošao malo gore, oslobođen je totalno, nema nigdje ni jednog miliona. A pisalo se da je milioner. Pa Lijanović. I on je isto tako nadrljao i sa liste milionera završio nad kontejnerom tuge i bijede. Bivši premijer US Kantona Lipovača Hamdija, naš Hamdo je od milionera također ‘spao’ na Biro za zapošljavanje, dok se dogovore ko će i da li će mu suditi, možda čovjek skapa od gladi, pored svojih pošteno zarađenih miliona.

Onda onaj direktor IDDEEA iz Banja Luke, onaj Siniša Macan, sa velikom vjerovatnoćom će u siromahe, iako je prošle godine bio uhapšen za nekih 100/njak miliona KMa, u vezi narudžbi i štampanja obrazaca za pasoše i lične karte.

Tako je to sa parama, tope se, i nestaju brzo kao i kad dolaze.

I kod svih u političara, ne vrijedi nabrajati, to bi nas odvelo na široko i na duboko, nema ga koji nije ili aktualni ili potencijalni milioner.

Čak, možete misliti i Bakirov sekretar SDA Zukić je prije neki dan uhvaćen i očekuje se da će ubrzo biti pušten, možda i prije nego se utvrdi da je milioner, jer Izetbegović kaže da vjeruje u maksimu ‘da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno’. Taman tako, dakle Bakir još vjeruje u svog sekretara i svoje pravosuđe, nikad se ne zna!

Jedina korist od nabrajanja je u činjenici da saznamo da smo zemlja milionera.

Nacijo, ako su nam ove uhvaćene i teatralno hapšene pa puštene face milionera ovako bogate, možete li zamisliti koliko para tek imaju oni koji nisu uhvaćeni pa pušteni?

Kao recimo Bakir Izetbegović, dr. Cerić Mustafa, Radončić ili Dodik, recimo?

To je straha i za pomisliti a kamo li pročitati.

Bolje je da ne znamo.

Bolje je ovako, gledati raju kako kopa po kontejnerima i čitati listu Tužitelja. To nam dođe kao melem na dušu. Uz napomenu, koju ću ponoviti : Tužilaštvo ima svoju listu koja je za nas prihvatljivija s tim što moramo računati na njegova ‘pus-minus’ odstupanja. Koja su proporcionalna funkciji uhvaćenog milionera.

Inače, mene uopšte to sa milionerima ne tangira previše, kad već to ne interesuje narod u Bosni, i kad ima odakle drpiti. Zato jer znam da se uzima kad se ima odakle i od koga.

Od kako je Boga i Svijeta, od kad je ‘Adam kihn’o a kihn’o je poodavno, kralo se pošteno sa svojih deset prstiju, mene interesuje nešto drugo?

Može li iko u toj jebenoj Bosni pa i u Federaciji ofcourse, ukrasti ispod miliona, ljudi moji, onako ljudski kulturno i umjereno, da se od toga ne stvara halabuka?

E, ne može, kaže Fata da ti danas ‘milion nije ništa’. I fakat i nije. U Bosni zemlji čudesa, matematika poznaje samo množenje i sabiranje. Uzmi što više i što žešće. I bez dijeljenja, osim sa partnerom u poslu.

Oduzimanje je za raju.

photo : ilustracija bh milionera