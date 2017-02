Novi projekat u Federaciji BiH – ugrozio dijasporu, socijalu i penzionere

Odnedavno u FBiH je ostvaren i pušten u funkciju projekat “e-Grunt” putem kojeg sistema su podaci o nekretninama građana u FBiH od sada pa u buduće u elektronskoj verziji i dostupni su na internetu. Projekt su proveli Federalno ministarstvo pravde i Federalna uprava za geodetske poslove i imovinskopravne poslove, a time je osigurano održavanje zemljišnoknjižnog softvera “e-Grunt”, kao i održavanje uspostavljenih VPN konekcija zemljišnoknjižnih ureda i središnje lokacije u Federalnom ministarstvu pravde, kao i obuke privremenih zemljišnoknjižnih referenata.

Projekat je vrijedan pažnje i realiziran je uz pomoć stranih donacija (kao i svaki građanima potreban projekat u BiH) kako bi se strani investitori mogli lakše aktivirati i uključiti u ulaganja u FBiH.

I nije to ni loše, zemljišno-knjižni podaci su sada dostupniji građanima, tako da mogu izbjeći gužve na šalterima administracije. I na stranu što su u FBiH na takvo što vlasti bukvalno natjerani, međutim projekat u startu ima određene ‘manjkavosti’.

Prvo, u FBiH nije nikada dovršen postupak objedinjavanja dosadašnjeg dvojnog knjiženja nekretnina tako da imamo još uvijek ‘duplo’ stanje vlasništva : katastarsko i gruntovno. Katastarsko je evidentirano prema onome ko je vlasnik ili posjednik koji plaća porez i to vode Katastarski uredi, gruntovnice su jedini pravi dokaz vlasništva i njih vode zemljišno-knjižni uredi. ‘E-grunt’ ne daje pouzdane podatke da li je verifikovao samo gruntovno stanje vlasništva i šta je sa katastarskim?

Naime, gruntovnice su još naši ostaci iz austro-ugarske vladavine a znamo da je od tada promjena u vlasništvu bilo a što se samo evidentiralo katastarski. Gruntovno vrlo rijetko. Osim toga, u drugom svjetskom ratu uništeno je puno zemljišnih knjiga pa se u takvim opštinam ili Mjesnim Zajednicama priznavalo vlasništvo ukatastru. Tako se dešava često da si katastarski vlasnik sa 1/1 dijela a u gruntovnici ima suvlasnika koliko hoćeš, ima i mrtvih i onih za koje nisi nikad čuo. Famozni projekat u BiH otpočet prije rata (krečenje, omeđavanje i avio snimanje) za kojeg je država BiH dala ogromne pare, ondašnje vlasti su spiskale na sve drugo osim na sjedinjavanje ‘grunta’ tako da je ostala dilema šta je ovaj novi ‘e projekat’ obuhvatio. Da li samo zemljišno-knjižne urede i podatke iz njih ili je pored toga, ubacio u projekat i katastar.? Šta god da je učinjeno, jedinstven premjer nekretnina nije nikada okončan i to će stvarati dodatne poteškoće i sudske sporove.

Drugi ‘nedostatak’ ove elektronizacije našeg grunta je pogodio najviše dijasporu, a unutar nje, one na socijali i penziji, a takvih je u dijaspori najviše. Znamo da su Bosanci širom dijaspore navalili na socijalu i glavom i bradom, ne pitajući kako i zašto, sve po onoj staroj našoj doskočici ‘mene ne može niko platiti toliko koliko ja ne mogu raditi’. Samo daj ‘džabu’.

E, sad je tu nastao ‘kuršlus’. Ove podatke o našim nekretninama osim advokata i notara u FBiH mogu dobiti i strane agencije i države. Pa kad ih dobiju onda vide koliko smo i da li smo ‘sirotinja’ da nam država u dijaspori u kojoj živimo daje novac za socijalu i penziju te plaća sve dadžbine a u Bosni imamo kuću ili stan i zemlje od nekoliko do stotina dunuma.

Biće frke.

Tragom ovog federalnog projekta već su neke vlasti u Evropi ‘udarile’ na ‘socijalu’ i to još retroaktivno. Neki naši u dijaspori su se suočili u Holandiji sa povratom socijale i do 40.000 eura jer su im vlasti našle imovinu u ovom projektu. Slično se može i hoće dogoditi i u drugim državama Evrope a Boga mi i u Americi će biti ‘parese’.

U Americi je ‘socijala’ postala trend, naši su se u ovoj oblasti izvještili i svi listom navalili na socijalu. A i na penziju. Vrlo je moguće da slijedom Evrope i Amerika krene u provjeru socijale i penzija. Uostalom, međudržavni Sporazumi im to i dozvoljavaju.

A naša vlast, koje nema nigdje na svijetu, to već skrušeno i priznaje nakon početka rada ‘e-grunta’. I to ovako: Ako u dijaspori krenu sa provjerom podataka, biće manje para iz dijaspore.

Eto, na što se svela dijaspora.

Mada, ruku na srce i ostale organe, kad vidim ove mlade, zdrave i nabildane momke Bosance kako obilaze kafane i ‘drve’ politiku’ po čitav dan a država im plaća sve, od grijanja, zdravstvenog do telefona, čak im daje i stanove po mizernim cijenama, pa i one starije i dobrostojeće koji su se očešali o socijalu ili penziju na samo nama svojstven način, dok u Bosni niti ovdje gdje žive nisu uopšte sirotinja, čak više, u Bosni kupuju stanove ili prave kuće ili uvoze auta iz dijaspore pa ih tamo rentaju a u dijaspori ‘gule’ državu socijalom ili lažnom penzijom, dođe mi da kažem živio ‘e-grunt’.

Eto, tako, čisto iz inata i obijesti. Jer, pored te ‘zdrave’ socijale, ovdje pošten i radišan čovjek ne može toj socijali ili penziji ‘ni prismrditi’.