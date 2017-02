SDA džamijska miroljubiva politika u Srebrenici

Miroljubiva SDA džamijska politika je prvo islamizirala ArBIH a onda po završetku rata nastavila sa islamizacijom putem instalacije kadrova od dječjih vrtića do bh Predsjedništva.

Imamo po slovu zakonskih i ustavnih paragrafa sekularnu državu dok po slovu relanosti direktnu spregu zvaničnih vlasti i Islamske Zajednice BiH i već dvije decenije i više stvaramo islamsku državu. Ova dvolična igra bošnjačkih političara će kad-tad morati da se ozvaniči, suviše je jasna i providna, i vrlo brzo će je SDA i ispostaviti javnosti, kao što će i Islamska Zajednica BiH svoju ulogu u bh vlasti proglasiti konačno državnom. Mmiroljubivost’ na koju se poziva dokazala je nebrojeno puta, poslednji put u Srebrenici, jučer.

Kao što smo već saznali i vidjeli, u srebreničkom Islamskom Centru je napadnut Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA i ministar civilnih poslova BiH, nekadašnji ministar ministarstva za raseljena i izbjegla lica, skupa sa Sadikom Ahmetovićem poslanikom SDA u bh Parlamentu, koje je grupa nezadovoljnih Bošnjaka Srebrenice naprosto izgurala, izbacila sa sastanka u ovom vjerskom objektu, gdje su došli kao članovi Povjereništva za Srebrenicu da rasčišćavaju situaciju nastalu nakon prošlogodišnjih izbora. Vijesti su preplavili video-zapisi i tekstovi koji, iako se trude da prikriju, ne mogu ovu sramotu sakriti.

A sramota kaže da se sastanak Povjereništva koje je glavni Odbor SDA oformio trebao održati u džamiji, međutim, ‘rulja’, kako je Osmanović nekadašni podpredsjednik Republike Srpske ovu grupu okvalifikovao, nije to dozvolila. Po riječima i Osmanovića i Sadikovića niko nije povrijeđen no laž je ubrzo demantovana iz bolnice u Zvorniku i u MUP-u Srebrenice koji je izvršio uviđaj. Dva lica su zadobila povrede, jedno teže a drugo lakše, i nije u pitanju reakcija ‘rulje’ kako to SDA tituliše svoje nezadovoljne građane, već je u pitanju sukob nezadovoljnih bošnjačkih povratnika sa vrhom SDA pogubne džamijske politike.

No, nije poanta u tome, SDA kao krovna bošnjačka partija će svaku pobunu, protest ili neslaganje sa svojim vrhom okarakterisati djelom ‘rulje’, terorizmom ili sa bilo kojim vidom zaštite političkih fotelja i politike, ono što je ovdje značajnije a na što trebamo obratiti pažnju jeste činjenica da je sastanak trebao da se održi u džamiji a ne u opštinskim prostorijama, i posebno, što se vjerska komponenta miroljubivosti i islama pokazala u pravom svjetlu i na pravi način.

Činjenica da je za mjesto sastanka odabrana džamija nije nikakva novost ni za Osmanovića, inače svršenika Gazi Husrev Begove Medrese ni za ostale poltrone iz Sarajeva uz njega, budući da je Osmanović dio kadrovske križaljke SDA mafije u vlasti po kojoj je iz džamije i došao na ovu državnu funkciju, odakle inače (iz džamije ili tekije) dolaze i svi ostali kadrovi, uključujući i sudije i tužioce. Nije novost ni pravdanje kako je mjesto sastanka odabrano zato jer je hladno svuda osim u džamijama, to znamo, tamo gori od vrućine i podnog grijanja, kao ni to da se ovi ‘zeleni termiti’ ne bi ni po kakvu cijenu sastali u Opštini kod ‘četnika načelnika’, najveća novina je što se opšta tuča u kojoj je hodža frcio kroz prozor desila u Božjoj kući. Koja je, je li, miroljubiva islamska bogomolja otvorena za svakoga. Tu je glavna poanta i srž Bakirove SDA politike. Koja pokazuje i nama i ostatku Svijeta kakvi smo mi Muslimani.

Zato jer ovakvi incidenti nisu rijetka pojava u bh džamijama ni u Bosni ni u dijaspori, i svakim danom sve više liče na ‘događanja’ po džamijama Afganistana, Palestine ili Saudi Arabia-e…

A mi se ubismo od ‘merhameta’, ‘čistoće naše vjere’, ‘miroljubivosti’ i srdačnosti, što sve skupa već postaje predmetom sprdnje i zezanja.

***

U državi New York posluje na stotine džamija i medžlisa, preko četiri stotine, i veoma su česti ovakvi i slični incidenti ‘braće’ u džamijama. U gradu Utica NY je prije nekoliko godina u crkvi konvertovanoj u džamiju (Bosnian Islamic Center of Utica NY) utička policija u dva navrata uredovala u smirivanju strasti, svađa, umalo tuče i naše bh miroljubive koegzistencije. Prošle godine je policija grada Utica umalo uredovala ali ovaj put u ‘Bajrinoj džamiji’ (West Bosnian Islamic Center of Utica NY), u kojoj je utički đilkoš a dobar džematlija ponudio hodži da mu popu@i onu dičnu muslimansku stvar, nakon čega je efendija prijavljen vlastima uz otkazani boravak i ugovor, usljed čega je efendija završio u emigracionom zatvoru kao terorista.

Primjera ima ohoho, prema izvorima Cross Atlantica u centru New York-a gdje je na desetine džemata i džamija vodi se sudski spor između dva odbora u jednoj od džamija u Brooklin-u oko džamijskih para, čeka se odluka Suda.

Kuda idu Muslimani sa ovakvom miroljubivošću i dobrotom, mogao bi odgovoriti Adil Osmanović, kad bi htio. Bakir ili Reis također. Kako oni to neće, ja ću reći. Ne idu nikuda, oni su uz ovakvu politiku IZ i SDA bratije odavno na putu bez povratka… Tačno tako, Adile bre!

photo : Srebrenica, Islamski Centar, dok grad liči na horor filmove, ovdje nema zime, januar 2017