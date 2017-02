Press konferencija Prve U Bošnjaka

Sve što je Bakir Izetbegovć, Prvi U Bošnjaka govorio u intervjuu (Face TV 20.01.17) o svojoj ženki Sebiji, ostvarilo se. Obistinilo. Ona je ‘zmaj žena’, čelična ‘ledy’, spašava KCUS (Klinički Centar Univerziteta Sarajevo), bolesnike, stvara uštede i njen menadžerski ‘insekat’ nije nikog ostavio ravnodušnim. Ona ništa ne radi niti je radila ‘preko kreveta’, ona uopšte ne radi u krevetu, nikad ga ne pita šta on i kako vodi politiku preko države, niti on pita svoju suprugu kako ona kao ginekolog u poznim godinama liječi Sarajlije. I ostale.

Sve se obistinilo kako je Prorok Bakir rekao, pored onog da njega nema da bi ga Bosna morala izmisliti. Niko kao on nije tako dobar u SDA i u vlasti, niko kao Sebija nije tako dobar u zdravstvu.

Zapravo, press konferencija koju je Sebija Izetbegović održala jučer, pokazala je da je Baaakir uvijek u praaavu. Ovo sa dodatnim slovima samoglasnicima je da pokušamo dočarati Baaaakirov naglaaaasak i izgovor, koji je, kao što će te vidjeti kao govor njegove supruge. Dugosilazni, da prostite. Pokušavam se sjetiti još poneke njegove riječi iz intervjua tipa ‘šta čemo’ ali ne ide, ‘ćuče’ se kasnije. Jer, Baaaakir se, pored ovi gramatičnih zamki otezajućih jezičnih varijanti ne snalazi nikako ni sa ovim suglasnicima sa kvačicom, kao što je red i zakon u bosanskom jeziku. Gdje je ćevap skoro uvijek ‘čevap’, gdje đak postane džak u vreći a šuplja priča nekakva lagana, šaputava priĆa. Slatka ‘ćistoća’ jezika, što bi rekli jezikoslovci sa smislom za humor.

Elem, Sebija je otpočela konferenciju za štampu bombama od podataka, sa poznatim izetbegovićevim osvrtom ‘ja pa ja’ i niko više. Ostvarene uštede, rad red i disciplina, reorganizacija … Nakon pedesetak minuta promotivnog monologa, uslijedilo je najnormalnije pitanje pozvanih novinara a samim tim i baksuzne novinarke ‘All Jazeera Balkans’ Nataše Kovačev. Kažem baksuzne zato što Sebija ne voli takva pitanja. Kako će ona glavna na KCUS poslije toliko medijskog imidža i toliko znoja provedenog u kuhinji, hoću reći bolnici, odgovoriti na sasvim logično i jednostavno pitanje : zašto bježe i listom napuštaju ovu ustanovu iskusni ljekari. Ko zna koliko ih je već napustilo bolnicu odkada je Sebija preuzela palicu ‘glavne’.

Odgovor Sebijin bio je više nego iznenađujući, otpočela je odgovor na čistoj ćirilici, da je ceo svet a boga mi i novinarka koja je pitanje postavila na ekavici -razume do kraja.

”Koliko je otišlo LEKAAARA…otišli su oni koji su ŽELELI’ posprdno je počela Sebija da se ruga novinarki, što je izazvalo salvu ponosa. Vidi je, kako samo čuva bosanski jezik, samim tim i državu, a opet sa druge strane, kako je ‘fino odgovorila’ ovoj ‘njihovoj’ rospiji, neka se zna!¨

Tako je patriotizam ćirilice preovladao kompletnim krajem ovog novinarskog događaja. Novinar Avdo Avdić se oštro usprotivio ovakvom izrugivanju i provokativnom nastupu direktorice ginekologice sa menadžerskim sekvencama, na što je Sebija u pravom patriotskom stilu Milorada Dodika odbrusila u mikrofon : ‘ovaj nije normalan’. Vodite ga u ludnicu. U ludaru.

Avdić je morao da se smiri inače bi bio izbačen u pokušaju zaštite novinarke.

Poslije, daleko poslije, oglasila se i ‘All Jazzeera’ i stala u zaštitu svoje novinarke sa pojašnjenjem da njeni novinari imaju pravo govoriti svojim dijalektom i jezikom, da je Bosna država ravnopravnih naroda bez narodnosti, oglasilo se i Udruženje bh novinara sa prilično sličnim ocjenama ovog uspješnog nastupa hanuma-Sebije. Traže se izvinjenje naciji i novinarki, dok je KCUS izdao ‘saopćenje’ u kojem ne vidi ništa problematično u pressici svoje šefice. Ona govori kvalitetnim jezikom i kvalitetnim dijalektom, nije se ismijavala novinarki, kod nas se tako govori. Na hodniku u bolnici mogu se čuti jezici sva tri naroda, može se čuti čak i engleski..

Taman tako. U Sarajevu, u bolnici, na KCUS se svi razumijemo. Ovdje se govori i bosanski i srpski i hrvatski, čak se, kažu, pacijenti od Sebija pa naovamo sa doktorima i osobljem raspravljaju na engleskom. Koji jezik zna i govori i Sebija. How yes now?

Vjerovatno sve zahvaljujući Njoj. Ako računamo ono ‘marš p#čka ti materina’, ‘lopovi’, ‘Hebo Vas..’ ili ‘nabijem na ..’ što je fakat isto na svim nekadašnjim s/h jezicima, u pravu su. Lično mi se kune jedan pacijent da je najčešća psovka ovdje na engleskom odkada je Sebija došla na čelo bolnice a preko Bakira ona dobro poznata : ‘Fu#ck You’, otuda je ovaj demantij negativnih komentara Šefice sasvim opravdan. I tu priču kako bi rekli političari, treba ostaviti po strani. Ići na ljepše i pozitivnije. Čak i kad paciejenti umiru od dragosti i zadovoljstva.

Mene ‘što se smatra’, nit’ je Sebija trebala biti Šefica niti je po vokaciji i edukaciji zato podobna ali mene se ne pita. I lično-osobno smatram i mnijem da je svaki pokušaj pravdanja uspjeha u bolnici makar se zvala i Univerzitetska Klinika pravi pravcati bh vic. Uštede je možda i ostvarila ‘sječom’ nekih prihoda ali je notorna činjenica a što ona ni ne spori da tu već dugo nema citostatika, nema konca za šivenje u operacijama, nema ništa. Da se moraju uplatiti avansi od 1,000 i više KMa za operacije, da samo povlaštene apoteke imaju povlaštene ljekove … Dok je na desetine specijalista i iskusnih ljelara napustilo ovu kliniku od dana njenog dolaska. Bez obzira što se ona liječi kao i muž joj ako je zaboli u Austriji ili bilo gdje u EU, variti vrelu vodu se ne isplati. Niti valja braniti patriotizam preko ćirilice. Niti joj uzimam za minus to što druge oko sebe smatra nenormalnim, to je posljedica kućnog odgoja funkcije i neposlušnih i razuzdanih pacijenata koji ništa ne razumiju. Novinari pogotovu.

Jer, pouzdano znam, čak i naši bh parlamentarci dobivaju materijale na tri dobro poznata jezika što narod plaća u milionima, znam da su se neki iz Republike Srpske bunili što im je poziv iz Tužilaštva došao na bosanskom pa ga vratili, sve je to naša bh slika u ogledalu, zašto bi čuvarka naše demokracije i države bila drugačija. Pa makar bila i glavna. I ženka Glavnog u Bosni. Više sam sklon kriviti baksuznu novinarku koja u Bosni govori ekavicom, mož’te misliti, kao Ejup Ganić ili Fahrudin Radončić, Allaše Dragi, i ide direkt sa ćirilicom protiv svebošnjačke Bosne u liku i djelu hanuma-Sebije. Čak, usuđujem se reći da je ovo bila neoprezna klasična srpska provokacija na koju nije (na)sjela hanuma-Sebija.

Koja me ovako inteligentnim odgovorima podsjetila na Biljanu Plavšić (juh, gluho bilo) ili na Momčila Krajišnika (opet) koji su do 1991 pili ‘mlijeko’ a onda se prestrojili pa muzu ‘mleko’. Jeli kruh a ponekad i hljeb a onda navalili na HLEB.

Jedino joj šaljem mali savjet, ali dobronamjeran, ne želim nikakav sukob sa Sebijom, nikad se ne zna kad te može zaboliti srce ili puknuti pluća pa kud ćeš nego direktorici na ginekološki stol jer to je njena grana medicine.

A on glasi odprilike, halali mi hanuma Sebija, ovako.

Ako već hoćeš da budeš dosljedna i da zaboraviš ekavicu, odmah u MUP, SUP ili štaznam gdje pa podnesi zahtjev. Ma ne za razriješenje, to kod tebe ne ide tako, nego zahtjev za promjenu imena. Uzmi fino da se zoveš SJEBIJA, ‘umesto’ SEBIJA. Samo jedno slovo, neće ništa oduzeti od tvoje osobnosti ali će izbjeći sve moguće dileme.

Razlozi su čisto praktični i naši bosanski, da kažem bošnjački.

Ne može se, pored ovakve karakterne osobine ovjenčane još i titulom profesora, lično ime nositi i izgovarati na ekavici. Ne ide. Nije domoljubno i higijenski. Bolnica je to. Univerzitetska klinika.