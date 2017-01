A država ne čita, ona samo naređuje i uzima …

Otužno, tragično i depresivno je pisati vlasti (državi), pisma, još blesavije slati joj razglednice sa porukama. Kao što je to nedavno činila neka udruga u Sarajevu, mislim da se zove ‘Kult’, ili tako nekako, još jedna zvijezda u hiljadama nevladinih udruženja širom zvjezdanog nevladinog sektora Jedine i Nejedinstvene BiH. Koje udruženje kao i sva ostala izbaci štand na ulicu, oblijepi parole i odrecituje par suvislih rečenica za televiziju ili novine, za narod a sve o trošku naroda. I iz budžeta naroda.

Isplanirani haos sa ovim ‘nevladinim udruženjima’ prerasta polako u totalnu depresiju, ‘baška’ što je njihov rad neproduktivan i čista talašika, pod hitno bi trebalo zakonom regulisati takav luksuz i, usudio bih se reći čak, većinu njih zakonom i zabraniti. Jer, niti su ‘nevladina’ jer manje/više rade i u interesu vlasti, niti su apolitička jer iza svakog stoji poneka partija u vlasti, niti šta mogu učiniti osim što sisaju pare iz budžeta i dok njihovo vodstvo odlično zarađuje. Slična situacija je i sa sindikatima i njihovim podružnicama, grupacijama ili ograncima, isto je kod boračkih udruženja u BiH kojih umalo ima koliko i boraca koje se mjere u hiljadama koje dirigovano ‘rade’ i djeluju po nalogu i za interes vlasti.

Ovo udruženje ‘Kult’ se pojavilo sa idejom da vladi, Parlamentu, političarima, dakle državi, šalju poruke putem razglednice. Dođeš kao razbiješnjen i nezadovoljan građanin, daju ti razglednicu na koju napišeš poruku, upišeš psovku, ubaciš kakav sočan komentar ili anegdotu i to će udruženje proslijediti vlastima, sa ciljem da se društvo popravi.

Kakvo gubljenje vremena, kakva pljuvačina građanske inteligencija, nečuveno.

Ova država što je država samo u glavama primaoca poruka i razglednica, ne čita ni novine ni razglednice, ništa ne čitaju. Oni samo naređuju i uzimaju, da li je to jasno i onima koji te poruke pišu ne znam, vjerujem da to dobro znaju vlasnici udruženja.

Svjedoci smo ‘nevladinih’ akcija u BiH u zadnjih 20 i kusur godina gdje je osim pisanja razglednica bilo još sličnih performansa, tipa ‘mirno hodanje’, ‘šatorovanje ispod prozora vlade’, ‘ispijanja kafe’, ‘marširanje pješice do Sarajeva’ i sličnih demokratskih gluposti, koje osim upotpunjavanja par minuta u tv dnevniku nisu donijele nikakve pozitivne pomake, niti hoće u budućnosti.

Zato, jer ova država ima na čelu bezobraznu, korumpiranu i kriminogenu vlast iznjedrenu na temeljima rata i pravila rata i odlično zna da je čitanje razglednica jalov posao. Kao i bh demkokratija. Februarske demonstracije od prije nekoliko godina su bile prvi pravi izazov za bh demokratiju ali ni to nije bilo izorganizovano demokratski, završilo se stoga onako kako se završilo : krivičnim progonom onih koji nisu imali drugog izbora u ovoj ‘demokratiji’ osim uličnog pokazivanja neposlušnosti. Ta i takva vlast samo priznaje ‘jezik’ sile i straha, sve ostalo je zaista, vrijeme je pokazalo, danguba i dokolica za skupe pare.

Znam, neki će ovakav stav protumačiti pozivom na bunt i linč, ali to je naša stvarnost, dokazana do sada nebrojeno puta. Nigdje u svijetu nije zabilježeno da je vlast otišla sa vlasti zbog ispijanja kafe i mirne šetnje, ili ‘mirnim i dostojanstvenim protestom’ kako vladari naših sudbina tretiraju demokratiju na svoj način. Znači, mi hoćemo i to će mo činiti, pljuvati, pljačkati i maltretirati građane, krasti državu i njena bogatstva, prodavati je, zaduživati generacije, prijetiti ratovima, uzimati danak, porez, PDV, sve čega se dosjetimo, tjerati građane u dijasporu, ali vi, građani, imate u toj demokratiji jedino pravo da trpite ili da dostojanstveno šetate, možete pisati nam i razglednice, šta god hoćete pišite, dok mi to ignorišemo dvije decenije. Takve demokratije još nisu viđene na Kugli zemaljskoj, a znamo da je ima.

U nekim državama, kad se povećaju cijene vode ili goriva, padaju vlade, ‘lete’ ministri, u BiH kad se narod pobuni to se proglašava terorizmom. A kod nas? Građani, ako ih uupšte ima u Bosni, ili ne shvataju, ili neće da shvate da ovakva ‘demokratija’ može trajati i stoljećima. I trajaće, iako su kritikovali Tita i ondašnju Komunističku Partiju kako su previše bili na vlasti, ovi naši bh vlastodršci su već ‘ispucali’ više od polovine Titinog vijeka u vlasti, sve ono što im je odgovaralo (regres, topli obrok, otpremnine, sekretarice, skupa auta …) uzeli su i prepisali od komunizma, a kakve su prilike oni su besmrtniji od Tita, planiraju voditi državu do smrti.

A vode je ili u rat ili u propast.

Raja to ležerno posmatra iako nema ni vode ni čistog vazduha, ni kruha ni posla, ni penzija ni bolnica kako treba, a iz godine u godinu bira i glasa za iste. Sad im još piše i razglednice u kojima ukazuje na svoju muku.

Kakva blamaža, neviđeno čudo nad čudima.

Međutim zasluženo, i za one koji poruke pišu, još više za one koji ne čitaju.

photo : jedna od razglednica demokratije koja će završiti u kanti za smeće