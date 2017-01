Novoselije kod Banja Luke i grad Utica NY odmah pobratimiti

Hiperinflacija džamija u Novoselijama Banja Luka : jedan džemat od 200 ljudi i jedan hodža a četiri džamije, planira se izgradnja još jedne iako je prosjek posjetilaca po džamiji samo 11 vjernika

Banja Luka osim Ferhadije, ima još čime da se pohvali, od sedam džemata-džemat u banjalučkom naselju Novoselije prava je muslimanska oaza, uprkos tvrdnjama iz Sarajeva kako je život Bošnjaka i Islamske Zajednice BiH ovdje težak i neodrživ, čak i pored Milorada Dodika koji im je kost u grlu koju ne mogu izvaditi ni najbolji doktori specijalisti hirurgije.

Ovo naselje obnovilo je i izgradilo četiri džamije a u planu je obnova i pete po redu iako džemat broji svega 200 ljudi, od oko šest hiljada žitelja naselja.

Ima se, može se, što bi rekli naši ljudi, iako ruku na srce ili na pluća, za ovakvu zajednicu dovoljna je i jedna. Međutim, kad sagledamo planove Islamske Zajednice BiH, one ostvarene i zacrtane, džamija nikad dosta. Treba obilježiti svaku čuku i svaku ulicu. Klasično ‘zapišavanje teritorija’, označavanje ‘našeg’ i ‘njihovog’, kroz ‘svjetionike slobode’ se nastavlja, uprkos činjenici da nam to ne treba.

Do ‘slučaja’ Novoselije smatralo se da je u BiH i dijaspori očigledna hiperinflacija kadrova IZ u Sarajevu, silne Medrese i fakulteti Saudi Arabia, Kuvajta, Qatra i Malezije i Turske svake godine ‘iškoluju’ na stotine i hiljade bijelih ahmedija, hafiza i mualima, međutim Novoselije koje su se nekad zvale Novo Selo (ime začeto još u vrijeme Sofi Mehmed-paše, porijeklom Bugarina koji je ovdje u XVI vijeku došao i odabrao Novo Selo pored Vrbasa kao prostor za ljetni odmor i odmaralište bogataša) pokazuju da je u pitanju ‘višak’ džamija a ne hodžica. Naime, sve ove džamije, njih četiri, opslužuje jedan efendija koji je iz Srebrenice a ovdje je dobio ‘prekomandu’ još davne 2005 i zove se Muhidin ef Mustafić a one nose hadžijska imena. Hadži Šabanova, Hadži Zulfikar džamija, Hadži Kurd džamija i Behrem-efendijina.

A kako to efendija postigne i organizuje, to je pravi recept za sve ostale džemate kod kuće i u dijaspori. Kaže, ima tu puno posla. Treba sve to zagrijati, da sve budu čiste, da se mijenjaju sijalice, pokosi trava i uredi parking, očisti snijeg zimi.

Nije lako, kuka efendija uz ogradu da mu je to od Boga posao i on je to fino ‘organizovao’. U jednoj klanja sabah, u drugoj podne, u trećoj džumu namaz a u četvrtoj ikindiju ili akšam. Za učenje djece u mejtefu, efendija ne kaže ništa, sigurno nema vremena, očigledno je ‘prebukiran’.

Iako ne kaže, saznajemo, ima efendija i problema, neće ljudi da idu od džamije ‘ispred nosa’ nekoliko kilometara dalje, ima i ‘pobune’ na njegov raspored, umiru ljudi i insani, svašta tu ima ali džamije ‘rade’. Smo tako. Šta će biti sa efendijom kad se izgradi peta po redu a što je već ‘ucrtano’, ne smijem ni pomisliti, žao mi čovjeka, načisto se ‘razguli’ a toliko hodža besposlenih.

Šalu na stranu, ovo je naša bh zbilja. Tragikomično do bola, međutim ‘u bobu’ prepisano i u dijaspori. Da ne spominjem Evropu, u Americi je na hiljade džamija, Islamskih Centara ili mesdžida, pa samo država New York ima preko 400 vjerskih objekata. U gradu Utica NY u prečniku od 3 km postoje ravno četiri bh džamije i ovdje bi se mogao komotno primjeniti recept ovog efendije, no naši muslimani hoće svako svoga hodžu, svoj odbor i svoju seharu iliti kasu. Osim toga, ako u Novoselijama u prosjeku kako reče efendija po džamiji dođe 11 vjernika, možemo zamisliti koliko dođe ovdje recimo u gradu Utica NY. ­Ne dođe ni toliko, bukače, članove odbora, preletače i biznis džematlije ne računamo.

Ali, za početak, mogli bi mi u dijaspori nešto učiniti, ako ništa drugo i treće a ono bar dati imena kako dolikuje. ‘Umjesto Bosnian Islamic Center of Utica (koji džemat se laskavo još i naziva ‘gradska džamija’), mogao bi se zvati Hadži-Sakibova, po predsjedniku džemata Sakibu Duračku, ona druga ‘American BH Islamic Center of Utica NY’ mogao bi se prozvati Hadži-Mehmedovićeva, novoosnovana i novoizgrađena džamija nazvana West Bosnian Islamic Center of Utica morala bi pod hitno dobiti ime Hadži-Bajrina, dok bi se nekakvo ime hadžije moglo naći i za onu četvrtu u Kmble Street-u.

Kakvi ‘Centri’ kakvi bakrači, to bi bilo pravo. I koliko u roku odmah, Novoselije i Utica NY bi morali postati pobratimski gradovi. Kao dokaz našem slatkom ludilu.

photo : Novoselije, ef. Muhidin Mustafić