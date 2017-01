Dino Merlin hadžija i šerijatsko veselje za kokuze u novogodišnjoj noći

Nema sumnje, doček 2017 Nove Godine, najbolje će dočekati Sarajlije.

Na otvorenom, bez alkohola i uz Dina Merlina koji će uzeti mikrofon u ruke u 23 časa, pred ponoć. Tako su vlasti Sarajeva odlučile, počastivši narodnim parama Merlina sa blizu pola miliona KMa (250.000 u kešu a ostatak u sponzorskim ugovorima), a svoje sugrađane šerijatskim propisom može slavlje ali bez ‘vatrene vode’.

Iako vlasti ovu vjersku cenzuru opravdavaju ‘bezbjednosnim razlozima’, u pitanju je uvođenje vjerskog segmenta BiH na velika vrata. Na ‘otvorenom’, kako se to kaže za doček Nove 2017 godine na ulici.

Kako će se ova zabrana vlasti provesti u djelo, ostaje da se vidi, no kazne pronađenog piva, vina ili rakije u rancima ili džepovima slavljenika, planiraju kažnjavati i do 300 KMa. Bog te malov’o, kao za pištolj. Ostatku BiH i ostatku svijeta ostaje da se nada da će žurka uz čaj i hladnu flaširanu vodu proteći u najboljem redu i zakonu i da će svi biti veseli do iznemoglosti, narodu će ostati živi dokaz kako Bosanci mogu nemoguće. Dočekati Novu godinu uz čaj i kiselu. I uz ilahije i kaside hadžije Dine Merlina

Daj baš da vidimo.

Ova papazjanija u najluđoj noći je samo mali dio bh ogledala. Ne samo zbog preskupe cijene javnog dočeka Nove godine gdje je Merlin našao samog sebe, već i zbog poteza bh vlasti. Koji šerijat kao osnovu zakonskih propisa sada pronalaze ‘uvijeno’ kroz svojstveno tumačenje postojećih propisa ali ga bez rezervi ističu svuda i na svakom mjestu. Doček Nove Godine na ovaj način je samo mali odraz u ogledalu. Ali, šta drugo i očekivati iz zemlje ukojoj predsjednik (predsjedavajući) bh Predsjedništva Bakir Izetbegović napušta razgovore oko ulaska u EU samo da bi odklanjao džumu, ili šta misliti o državi u kojoj je vijest kako je Bakir klanjao džumu na hladnoći u haremu džamije 17.12. ove godine, budući da je malo kasnije stigao (a sve to potkrijepljeno slikom), dok u toj istoj i takvoj zemlji sve pršti od problema. Od socijalnih do onih najvećih o ustrojstvu države.

Zato Sarajlije, ne brinite, vi ste ove godine ‘pioniri’, već koliko iduće Nove Godine, biće najnormalnije da je svi dočekujemo sa flaširanom vodom, bilo da joj se veselimo vani bilo da je slavimo u svojoj kući. Jer će do tada umjesto ‘bezbjednosnih’ na snazi biti regularni razlozi i propisi. Treba se navikavati.

Sretna Vam, onda 1437/38 Nova!

photo : Bakir Izetbegović (u krugu desno na slici) u haremu Careve džamije 17.12.16