Utica NY : Sa vrećama za spavanje u mejtef

Šta sve ne rade ‘novi muslimani’ i čega se sve ne dosjete, ma to nije za priču, to je za uživanje u našoj gluposti i rahatluku. A toga ‘ne manjka’ u našim džematima, u našem malom gradiću ovdje na sjeveroistoku Amerike uvijek se nešto dešava. Četiri džamije i četiri bh džemata u prečniku od par kilometara u gradu Utica NY, a ‘mali milion’ ideja.

Dok se ‘Bajrin džemat’ (West Bosnian Islamic Center of Utica NY, INC) vadi iz belaja nakon zaključavanja džamije i smještanja ef. Felića u pritvor, pokušavajući osnažiti ‘papire’ kojima je ‘mahao’ nelegalno i održati Skupštinu i džematlije, ostali se bave ‘punom parom’ svojim regularnim aktivnostima. Sjedeljke, druženja, mejtef, učenje Kur’ana, sve ‘frca’ po facebook stranicama, a sve u želji da se djeca privuku i džamiji i vjeri.

Najdalje u tome ide crkva konvertovana u džamiju u centru grada (Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC) koja je sebi uzela za pravo čak da se nazove ‘gradskom džamijom’, što će reći da su sve ostale na selu. Za seljake i seljačke. Ovdje pod palicom ef. Amsala Memića sve ‘pršti’ od akcija. Medresa na točkovima, gledanje utakmica, pizza party, igrice, bilijar, nema šta nema, teško je ‘pofatati’ šta sve ovaj ‘izdanak’ džamije Kralj Fahd iz Sarajeva, ovaj efendija ne može izmisliti.

Krajem oktobra mjeseca ove godine jedno ‘druženje’ posebno plijeni pažnju javnosti, efendija odlučio da djecu zadrži u džamiji i na konaku.

Ponesite vreće za spavanje, kaže se u oglasu pa će mo se družiti i dan i noć, moliti i jesti, provesti noć u džamiji uz učenje i rahatluk, pravi pravcati vikend u džamiji. Hodža je to nazvao ‘sleepover’, što je i logično čim se pozivaju meftejlije da dođu sa camping opremom. Aferim!

Još hodža poručuje da će spavanje biti u posebnim sobama, što će reći odvojeno muško i žensko, što bi opet značilo da u džamiji ima i dosta soba za spavanje. Znamo da efendija spava iznad mjesta za klanjanje u posebnom stanu što je još jedan novitet u našem novomuslimanskom ‘tradicijskom ruhu’, znamo da džamija ima i restoran i kuhinju a da ima i sobe za spavanje, to nismo znali do sada.

No, kad već znamo, navalite omladino, navalite muslimanski izviđači.

Razumijem želju efendije, no ovaj ekološki potez je iako novotarija vrlo rizičan i prelazi i okvire dobrog ukusa, čak i za vehabijske pojmove i praksu da se u džamijama boravi non/stop.

Jer djeca su u pitanju, ‘odvojene sobe’ i vreće za spavanje nisu baš ni vjerski ni moralno opravdane metode džamijskog educiranja. Ili AkoBogda jesu. Čuće se.

photo ilustracija : sa face book profila Bosnian Islamic Association of Utica NY