OVAN /21.03-20.04/

Tebe (izvini) nisu džaba zvali ‘crnom ovcom’ u porodici, mada se greška u spolu ne može obdržati. Kako drugačije ocijeniti tvoju tvoju nakanu da se prsiš u svim javnim nadmetanjima darivanja kad svaki put poslije toga trčiš na bankomat od banke do banke, psujući sebe i negativan saldo. Guranje kartice u mašinu nije jednostavan posao, to shvataju čak i jarci a ovnovi nikako da skontaju. Ili još, ako već piješ ‘na teku’, a piješ, zna se, pamet u glavu : ne čašćavaj, to izluđuje i počašćenog i kafandžiju.

Posao : kad nema posla ima Koledž, ovdje u Americi se svi školuju, sad je to cool. Mada unaprijed znam da si se tamo upisao samo radi čeka na kraju obaveznog jednog semestra kada ti dadnu novac za teke i knjige. Morao si znati da ćeš biti u belaju jer nisi izdržao ni pola godine u školskim klupama. Znam, zafalilo para ali jebiga, pravilo je pravilo. Ljubav : kao i do sada ljubi bližnjeg svoga ali vodi računa da kuma nije krvno srodstvo. A voli se, nema sumnje.

BIK /21.04-21.05//

Ovdje u Americi ljubav nije tabu tema, ali kurvanje jeste. Zato je svaki treći (treća) sretno razveden-a. I ‘plinja’ po tri posla da podmiri plodove ljubavi. Međutim, halo, ti nisi Amerikanac, ni po čehri ni po odjeći, nećeš nikad ni biti. Zato pazi na ovu statistiku kad se odlučiš prevariti ženu. Svoju ili bilo čiju. Koja kaže još i ovo : ako si se toliko napandrco kao i svaki uspaljeni bik, odmah idi u šoper i kupi nekoliko putnih torbi na popustu, trebaće ti. Ti si taj koji će ispaštati u ljubavi, ovdje ništa nema od onog našeg bosanskog ‘ja nju među rogove dva put’. Aaaaa, to je ovdje samo u vicu ili za šankom, ovdje prvo ženu nauče kako će zovnuti policiju i hitnu pa onda sve ostalo. Zdravlje : colesterol je dijagnosticiran samo da se proda što više tableta, međutim ne treba se sa tim šaliti, bikovi su osjetljivi na masnoću. Zato se odmah pripremaj na bijeli luk, mrkvu i salatu, para za medicinu je sve manje a mora se živjeti, poželjno je. Jer preskupo je i umrijeti, ne bih da plašim, statistika pogreba je rekla svoje a i hodžine vazife su božanske. Mislim, idu nebu pod oblake. Otkači se šanka i cimni malo u prirodu i svjež zrak.

I ne znam uopšte što se uzbuđuješ zbog pramenova tvoje žene i njene frizure, ona mora nadoknaditi propušteno pa ti crk’o jal’ puko. Prestani je optuživati, nema smisla, ništa gore nema od optužene žene, pramenovi su ništa prema onom što ti može uraditi kad je povrijediš. Posao : očekuj promjene, Obama je obećao. I lay of je promjena.

BLIZANCI /22.05-22.06/

Ako nisi otišao (otišla) u zavičaj ove godine, ne urlaj, nije smak svijeta, mada takvu situaciju Bosanci doživjavaju još teže. Imaš šansu da posjetiš dva (blizanca) ili tri Krajiška Teferiča, ima ih po nekoliko u istom gradu i istom danu, a možeš jednom vala na facebook postaviti i slike sa Floride, dosta je onih sa Plavog Jadrana, uz one napucane komentare kako je ovdje more prljavo a tamo zeleno ili plavo. Za svaki slučaj, ako se odlučiš teferičiti, ponesi više love nego u zavičaj jer sve se plaća, samo te lažu da je neprofitno sijelo. Ah, da, rezerviši hotel na vrijeme, pusti silne pozive kumova, rođaka i prijatelja, kad dođe vrijeme puta neće ti se ni javiti, ostavljaćeš samo poruke na sekretarici.

Ako si na poslu u problemima jer nemaš slobodnih dana, znaš šta treba raditi u takvim slučajevima. Mučnina, aj, uj, doktori, hitna i sve to, već znaš, ali oprez. Kad se vratiš na posao nemoj kao prošle godine da ti šef potura slike sa igranke u Chicago a ti k’o fol bolestan (tna) i na emergency. Za žene: pazi kako rukuješ sa celularnim, pusti Mirsadu iz prve smjene, u nje je sve na internetu. Ako si ‘muški’ blizanac smiješi ti se dobitak na ‘grebi’, samo budi uporan, ne zapostavljaj tvoju omiljenu naviku iako gubiš. Zdravlje : kao u djeteta. Baš te briga za sve, jedeš, piješ i spavaš. I kakiš, tako je to u dječijim bolestima.

RAK /22.06-22.07/

Eto, prošla je i ta famozna taksena groznica, još samo da nam stignu čekovi iz državnog trezora pa da se malo dihne. Samo, ove godine očekuj manje izmjene, nema veze ko ti je ‘radio’ taksu i obračun. Zato jer tvoja socijala dolazi na jednu od izmišljenih adresa a sva regularna pošta na adresu one kuće koju rentaš. Znači, nisi ti baš tolika sirotinja da porezni organi ne vide ono što treba. A i tvoja priča da ti je sin kupio mercedesa nije više ni za uspavljivanje male djece, bilo pa prošlo.

Ljubav : za rakove, kao stvorena zimi, ljeti malo škripa. To što kasni odgovor od one ‘ribe’ sa drugog kraja grada ne znači da je sve propalo. Muž joj je još kod kuće, ode on na teren kad otopli, kad se pročiste putevi. Sabur.

Kada je u pitanju tvoja nakana da osvježiš kuću, oprez sa tim primamljivim ponudama trgovaca. Ovdje ništa nije džabe i kako znaš da nećeš ništa plaćati punih pet godina? Mada, ni neznam šta će ti ta kožna sofa i kauč ili fotelja, šta ima veze što ‘svi to imaju’. Vjeruj mi na riječ, tamo ne možeš opstati ni pet minuta od klizanja, ja sam na svojoj uvijek ‘pod ručnom’. A šta bi tek bilo da je prava koža.

Celularni ti je najnoviji hit ali ima gadnu osobinu, pamti sve što dođe u njega ili ode vani. Nisu ti valjda džaba oči modre, ili je to od šminke ili od muža ili od renomirane marke ‘blackbarry’.

LAV 23.07-22.08/

Ne možeš i ne moraš svuda biti lavica i uvijek u pravu. Zapravo ne isplati se ali tebe ne može ništa promijeniti. Eno, vidjela si da Asim Bajrić pjeva fantastično a toliko si larmala kako je Sejo Kalač bolji. On ima samo bolju, tj. veću glavu i jedva sam te nagovorio da idemo na njega, tj. na Asima. Ne znam zašto si onoliko plakala kad je zapjevao ‘Baška ona baška ja’ kad sam bio pored tebe, pomislio sam kako ti nedostajem.

Na poslu : pusti te sitne stvari k vragu, ne svađaj se. Šta ima veze ako ti je nestala kljukuša iz radničkog frižidera i tvoja zdjelica ‘tupervar’ ne’š umrijeti od gladi za jedan dan, ili ako ne saznaš ko ti je popapao ručak. Samo si ispala sumnjiva, niko nije znao to prevesti na engleski pa je tvoj supervajzer onako blesavo škiljio sumnjičeći te, da si sve izmislila.

Zdravlje : sasvim pristojno. Za te godine takav popis bolesti bi svako poželio.

Očekuj posjetu. Naruči odmah pola teleta, ne brukaj se tražeći par kila, nabavi pastrme ima je, kod svake bosanske kuće se puši i dimi. Ponavljam, ne idi sa razlomcima ispod polovine, sramota je i za tebe i za tele. Za mesara posebno.

DJEVICA /23.08-22.09/

Znam da se ljudi često sprdaju sa ovim astronomskim znakom ali pusti ti to, ‘đe ima dima ima i vatre’. Pitaj Bajru ili provjeri njegovu sušanu ako ne vjeruješ. Pa njemu su dok se nisu navikli, nekoliko puta slali vatrogasce. Ja neću reći da ti, oprosti, nisi djevica, jer to neznam, ali znam da si naspram onih koji te olajavaju Majka Tereza. Ili Hazreti Neka Tamo. I to u njihovim najboljim godinama. Zato brigu na veselje, pusti bosanska posla. Muškarci u ovom znaku su već druga priča. Koju je teže provjeriti od tvoje.

Posao : otkako si posjetila tajno plastičnog hirurga daleko od našeg grada, povećao ti se ‘rejting’ na poslu, i to srazmjerno tvojim majičicama i bretelicama, moram reći. Ček je još uvijek ostao isti, ali polako, tek si deset godina u firmi, nije lako odsanjati američke snove. Ljubav : imaje čini se i previše, mada nije nekako ozbiljna i stvarna. Ne mislim samo na ponude braka, to i nije baš za tebe. Mislim samo na moto muškaraca i misao u njihovim glavama kako su ‘djevice uvijek nevine’. A nisu, nauka je to odavno dokazala.

VAGA/ 23.09-22.10/

Vaga’vaga, kojeg li vraga?! Zašto se stalno svađaš sa bosanskim trgovcima oko datuma na proizvodima. Isteklo ne isteklo, koga briga. Imaju ljudi pečata pa udaraju datume kakve hoće a našli su i ‘rupu’ za škart robu po sklizanoj cijeni. Unaprijed gubiš iako si u pravu. Umjesto nervoze ili potrage za američkim inspektorima predlažem ti da čim vidiš da ti je ‘uvalio’ falš čokoladu odeš pravo na Hitnu. Pa da vidimo vrijedi li ona iz trgovine ‘ne boj se care, imam dobar insurance’.

Osim toga, ako se tako budeš žalila na sve, gdje ćeš kupiti jufke, koruzu ili pravi domaći sir i sve ono što ti muž obožava. Savjet : ne budi vaga, neka ti muž uživa u pituljicama dok ti obilaziš rasprodaje. Zar nije bolje?

Mada, mislim da si ipak pretjerala sa tom kupovinom garderobe. Muž te nije ni primjetio, onako skrhan poslom, natrpan tijestom samo je spreman za podrignuti, ni zašta drugoga. Zdravlje : iako je otoplilo, mislim da sa takvim oblačenjem možeš samo navući upalu pluća ili bolove u pupku. A može se navući i belaja. Posao : kada bi kod kuće radila kao na poslu, imala bi bonus veći od svog šefa. Sorry!

ŠKORPION /23.10-21.11/

Ne znam šta znači ono bacanje para na onoj svadbi, ono si dobro izvela i tako teatralno, međutim mi iz prvih stolova smo vidjeli jasno da su sve novčanice u apoenima po jedan dolar. Naravno, škorpija-horospija se mora uvijek pokazati u skladu sa svojim znakom, zar ne?

Govorim ti i zbog toga što organizatori sve snimaju, vidjeće to kasnije kad se budu dijelile pare. Posebno se snimaju one novčanice ‘za kafu’ u tacnicu ili korpicu, jedan je već poznat po tome da ubaci pet a uzme natrag dvadeset dolara. Zdravlje : ma sve frca od snage, čak i previše. Nedaj Bože da je upala kakva kontrola iz firme ili work compensation, uh, bilo bi svašta. Otišla u penziju zbog teške povrede kičme a haman ležiš na podu i trbušaš šotu. Ljubav : savršena. Savršeno šutiš od muža i on od tebe. Danima. Ne smijem ni pomisliti šta bi bilo da izbije požar u kući kad ste skupa.

STRIJELAC/22.11-21.12/

Pazi se slatkastog osmijeha tvoga supervajzera na poslu, nešto sprema garant. Nijedan američki šefić se ne smije džaba, to mu je samo poza. Ne mora značiti tako ali generalno to je pravilo. Ako te uskoro pošalje kući na ‘neplaćeni odmor’ skontaćeš da sam smrtno ozbiljan

I neznam čemu onolike slike na tvom stolu, slike familije, kuće, kćerke u kupatilu … Ajde kćerke ali kuće, pa ona još nije otplaćena a i kad bude, imašeć porez na nju do visine kredita, doživotno. To baš nije za izlaganje iako razumijem da je u odnosu na ono gdje si živijela ovo pravi džennet. Kuća i nije neka fora ali ona slika sa Floride jeste. Ne zbog kratkih hlačica, opaljenosti od sunca i tako to, već zbog onog ‘odmara se radnička klasa’. A biznismeni rintaju.

Muškarci u znaku strijelca : vazda ciljaju ali slaba im meta. Umjesto da su kod kuće stalno izmišljaju silne obaveze pa se najednom samo iznenade kako ih je ostavila usamljena žena. Koje neće da budu usamljene čak ni kad su same.

JARAC /22.12-20.01/

Ne vidim uopšte razloga da se hvalite tom osobinom jarca. Zato jer se to zove tvrdoglavost a vi to krstite finom kovanicom zvanom ‘principijelnost’. Koja vas je dosta koštala i još plaćate tu cijenu. Znam, kupili ste bušilicu u vašoj kafani i znam da ne valja, ali pobogu, šta ste očekivali? I po kojoj cijeni. Zato prestanite pričati kako se tamo bušilice ne prodavaju, tamo se sve kupuje i prodaje a vi ste nasjeli na ‘povoljnu cijenu’. Tamo se kupuje i zlato za zube, zato jezik za zube. Ili obratno. U ljubavi isto pravilo: kupljeno – prodato, pusti filozofiju jarca. Prihvati se pravila one male vrckaste iz druge smjene. Posao : ide odozgo na bolje. Zdravlje : ako ti doktor kaže da moraš prihvatiti terapiju a ti se i dalje igraš jarca, onda uplati životno osiguranje. Ili posjeti hodžu. Kako koji džemat? Pa ‘naš’ valjda, šta je tu nesporno?

VODENJAK/21.01-18.02/

Jeste da komplimenti gode, da prijaju srcu ali to o čemu ti pričaš nije ni blizu toga. Ma pred tobom ti kažu da si uspješan biznismen a iz aleđa te zovu ‘kamatar’, ‘lihvar’, ‘kmet’. Ima stotinu načina koji objašnjavaju tvoj trenutni položaj. Znam, ne obraćaš pažnju na to u čemu je i tajna tvoga uspjeha, govorim tek da razbistrimo ‘komplimente’. Također, i tvoje silne odlaske u zavičaj niko ne veže uz patriotizam ili familiju, neznam otkud ti to. Pa i grane na pticama znaju da si svoj biznis usmjerio prem domovini jer ovdje tvoje ‘ideje’ ne prolaze više kao nekad. Ma ne mislim na uvoz automobila, promet nekretnina, rentanje kola u zavičaju, to je sada već greška, vidje ćeš. Tamo toga ima previše, međutim ti bi ‘umro’ da nisi oprobao kao i mnogi drugi, da ne pokušaš sve prodati ili bolje rečeno preprodati. Nije sve na prodaju i kupovinu, bolan bio, prikoči. Posao : ako si sinu kupio novog džipa, ženi novog mini-vena a sebi polovnog BMWa, kako onda možeš govoriti iz dana u dan o krizi? A još nigdje ne radiš. Da li misliš da će ti svako povjerovati?

Zdravlje : jakna puca na tebi. Ili od zdravlja ili je kupljena u WalMart-u. Žene ‘vodenjaci’ : sjeme luka kupljeno u našem marketu je toliko krupno da sa njim ne možeš zasijati ni jednu omanju gredicu. I šta onda? Ne kukakjte, od malih ljudi rijetko se rađaju velika djeca. Osim ako se ne desi suprotno, uz Božju pomoć i komšijsku pažnju.

RIBE /19.02-20’03/

Od svih ribljih vrsta, kad je u pitanju meso, meso soma je među najukusnijima. Pastrmke potočarke ne računam, one su van ove kategorije. U ovu naučnu postavku jedna ‘riba’, šutljiva i zanosna gospođa, porodična žena iz susjedstva, računala je kao na gotovo svršenu stvar. Međutim, ‘som’ iz treće smjene je provalio tajnu našoj čaršiji i pukla je neviđena i nečuvena bruka. Koja se brzo raširila gradom a još brže utihnula u zaborav. Savjet : klonite se somova bez obzira na kvalitetu. Posao : rad je stvorio čovjeka pa ne ide u glavu zašto moramo toliko raditi kad smo već stvoreni. Da bi popravili amerikancima radne norme i da bi se dokazivali? Šta hoću reći? Sad ne možemo ni svoje norme dostići a opet su sa nama nezadovoljni. Šutljive ribe su vrijedne kao pčele, pa ipak, please, slow down.

Zdravlje : biće bolje. Ono sa povredom u garaži koja se pokazala sutradan na poslu, iza pauze, prava je stvar. Samo istu takvu povredu ste zapisali u svojim ‘memoarima’ u Refudži Centru, čim ste došli u Ameriku. Cvrc! Mi smo kao vježbali engleski a u stvari pisali sve o sebi i o našem zdravlju. I o našim poslovima, o prehrani, o svemu. Zato se bojim da će dijagnoza biti promijenjena i da će glasiti : natrag na posao.

Jedna ‘riba’ se nasikirala jer su joj rekli kako su ‘ameri’ počeli provjeravati diplome. Pa to mora da je som, ovdje niko ništa o dnaših škola ne provjerava. Tako je jedan pekar postao umalo doktor a jedan varilac inžinjer. Ovdje se samo traže čitava i jaka leđa i znanje engleskog. Ostalo je za neke druge vrste. Zato nema sikirancije, pusti to. Ako se slučajno i desi, konačno će mo postati ono što jesmo, jel’ tako? Zato do tada plivaj mirnim i bistrim vodama. I šuti zaboga, je si li riba ili nisi!?